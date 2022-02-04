События предстоящей недели (7 января - 13 февраля 2022 года)

Собрание акционеров проведет «Лента».

Понедельник, 7 февраля

Реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 2 марта, закроет ПАО «Светофор Групп». На повестке дня вопрос размещения привилегированных акций общества.

Пятница, 11 февраля

Акционеры МКПАО «Лента» на внеочередном собрании примут решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.

Воскресенье, 13 февраля

ПАО «ЧКПЗ» закроет реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 10 марта. На повестке дня вопрос выплаты дивидендов.