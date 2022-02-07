Apple намерена представить в марте новый бюджетный iPhone с 5G - СМИ

Автор: РИА Новости

Американская компания Apple намерена представить в марте новый бюджетный iPhone и обновленный iPad с технологией 5G, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

По информации агентства, новый телефон станет первым обновлением модели iPhone SE за два года. Сообщается, что у телефона будут сетевые возможности 5G, улучшенная камера и более быстрый процессор. В свою очередь, новый iPad, как сообщили источники, будет обновлением модели Air.

Источники также добавили, что Apple планирует в первой половине марта выпустить обновление iOS 15.4. Отмечается, что обновление программного обеспечения коснется Face ID, оно позволит распознавать на iPhone и iPad лица людей, носящих маски.

Согласно источникам, Apple собирается представить их 8 марта или около этой даты. Источники отметили, что презентация, по всей видимости, пройдет онлайн.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, «умных часов» и программного обеспечения.