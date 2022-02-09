Apple приобрела стартап AI Music для создания музыки с помощью искусственного интеллекта

Автор: РИА Новости

Компания Apple приобрела стартап AI Music, который создает саундтреки, используя искусственный интеллект, технология позволяет индивидуализировать звуковые дорожки в зависимости от обстоятельств, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

«Apple Inc. приобрела стартап AI Music, который использует искусственный интеллект для создания индивидуальной музыки на заказ... Технология, разработанная AI Music, может создавать саундтреки, используя музыку без авторских отчислений и искусственный интеллект», - сообщает издание.

Идея технологии заключается в создании динамических звуковых дорожек, которые меняются в зависимости от взаимодействия с пользователем. Например, песня в видеоигре может меняться с учетом происходящего на экране, а музыка во время тренировки - адаптироваться к интенсивности физической нагрузки.

Компания AI Music была основана в Лондоне в 2016 году, до сделки в ней работали около 20 сотрудников. Apple завершила приобретение компании в начале 2022 года. На своей страничке в LinkedIn AI Music сообщила, что ее цель «подарить потребителям возможность выбирать музыку, которая бы органично подстраивалась под их потребности или создавала динамичные решения, которые бы адаптировались под их аудиторию».

Как отмечает агентство, это не первое подобное приобретение Apple за последний год. Ранее технологический гигант купил стриминговый сервис с классической музыкой Primephonic, так как Apple в 2022 году планирует выпустить отдельное приложение для прослушивания классики.

«В 2021 году Apple значительно сократила свои расходы на приобретения - согласно октябрьскому отчету, на сделки в течение финансового года было выделено всего 33 миллиона долларов. В 2020 году компания выделяла 1,5 миллиарда долларов, в 2019 году - 624 миллиона долларов», - добавляет издание.