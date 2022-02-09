«АЛМАР» планирует провести IPO на «СПБ Бирже» этой весной

Автор: Finam.ru

По итогам ВОСА «АЛМАР - алмазы Арктики» принял решение об обращении с заявлением о листинге акций общества на ПАО «СПБ Биржа», а также о дополнительном выпуске акций для увеличения уставного капитала, следует из сообщений компании.

Было одобрено размещение 21 805 обыкновенных акций компании с номинальной стоимостью в 1 рубль путем открытой подписки в добавление к уже существующим 123564 акциям общества. Размещение на «СПБ Бирже» планируется провести ориентировочно в марте-апреле 2022 года. Организаторами выпуска станут известные российские брокеры, принявшие участие в пре-IPO раунде в ноябре прошлого года, среди них ITI Capital и ИФК «Солид». Правовые вопросы обеспечивает ВТБ регистратор. Подготовку компании с точки зрения отчетности по ее горным проектам проводит инвестиционная компания Polarctic Capital.

Все привлеченные средства будут направлены на завершение разведки, подтверждение запасов и проектирование разработки 2 россыпных месторождений алмазов для открытого способа отработки. По плану разведка завершится в 2022 году, подтверждение запасов ожидается в 2023 году. В 2024-2030 гг. компания планирует приступить к разведке месторождений для подземного способа отработки. Старт добычи и продаж алмазов запланирован на 2024 год.

Разведка алмазных месторождений ведется в соответствии с ESG-принципами и направлена на развитие Якутии и всего российского Дальнего Востока.

Ранее, в декабре 2021 года, «АЛМАР» привлек 200 млн рублей в ходе закрытого размещения акций на инвестиционной платформе STRK. Инвесторами выступили профессиональные участники финансового рынка: ITI Capital, банк «Держава» и ИФК «Солид».

«АЛМАР» владеет лицензиями на геологоразведку россыпных месторождений алмазов Беенчиме и Хатыстах, расположенных на севере Республики Саха (Якутия) и ведет освоение месторождений через дочернюю организацию ООО «Арктическая горная компания».