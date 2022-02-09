Автор: Finam.ru

«СПБ биржа» отложила начало торгов акциями в выходные дни, следует из сообщений торговой площадки. Решение о дате начала торгов в выходные дни будет принято после проведения всех необходимых консультаций со всеми сторонами, активно задействованными в реализации данного решения.

4 февраля 2022 года на заседании Комитета по развитию рынка иностранных ценных бумаг «СПБ Биржи» были приняты решения, определяющие параметры проведения организованных торгов ценными бумагами в выходные дни.

Комитет по развитию рынка иностранных ценных бумаг, в который входят участники торгов "СПБ Биржи", утвердил время проведения торгов ценными бумагами с 10:00 мск до 19:00 мск по субботам и воскресеньям. На торгах в выходные дни будут представлены ценные бумаги, доступные в период проведения утренней дополнительной торговой сессии.

Торги в субботу и в воскресенье будут являться частью дополнительной утренней торговой сессии торгового дня понедельника.

Дата расчетов по сделкам, заключенным в субботу и/или в воскресенье, будет аналогична дате расчетов по сделкам, заключенным в первый будний день, включаемого в состав того же торгового дня, что и выходные дни (как правило, понедельника). Например, если участник торгов заключил сделку в субботу, то расчеты по указанной сделке будут производиться в среду, так же как и для сделки, заключенной в понедельник.

Особенности торгов в выходные дни:

- Корпоративные события в выходные дни обрабатываться не будут (дивиденды, сплиты и т.п.).

- Аукцион закрытия по выходным дням проводиться не будет.

- Все неисполненные на Бирже заявки будут сниматься в конце каждого выходного дня.

- Клиенты участников торгов, зарегистрированные в выходные дни, смогут заключать сделки в день регистрации.

- Рыночные данные (market-data) в выходные дни будут транслироваться всем участникам торгов без ограничений.

Особенности клиринга и расчетов в выходные дни:

- Расчетные цены и риск-параметры в выходные дни пересчитываться не будут, маржин-коллы участникам торгов/клиринга предъявляться не будут.

- По субботам и воскресеньям поставка и расчеты проводиться не будут.

- Поставка и расчеты по сделкам, заключенным в будние дни, будут проводиться по стандартному расписанию. Например, сделки (Т+2) заключенные в пятницу, будут рассчитываться во вторник с учетом наличия одного торгового дня понедельника, включающего в себя торги в субботу и в воскресенье.

- Комиссии по сделкам, заключенным в выходные дни, будут блокироваться в торговой системе. При этом списание комиссий будет производиться в первую клиринговую сессию после выходных.

- Изменение порядка расчета границ динамических лимитов в выходные дни.

СПБ Биржей совместно с участниками торгов разработан механизм ограничения волатильности и нерыночных ценовых движений в выходные дни, который также был утвержден на заседании Комитета по развитию рынка иностранных ценных бумаг СПБ Биржи.

В соответствии с данным подходом устанавливаются жесткие границы колебания цены, которые будут более узкими, чем границы, устанавливаемые в будние торговые дни. Жесткие границы колебания цены не будут превышать 50% от величины индикативных ставок риска, являющихся предельными значениями для определения размера начальной маржи для клиентов участников торгов.

Таким образом, изменение расчета границ динамических лимитов в выходные дни обеспечивает сужение диапазона ценовых движений и снижение рисков как для инвесторов, заключающих сделки, так и клиентов, которые не планировали инвестиционную активность по субботам и воскресеньям, поскольку значительное изменение цены на СПБ Бирже на выходных будет невозможно.