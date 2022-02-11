Московская биржа начнет торги фьючерсами на акции восьми российских компаний с 15 февраля

Автор: Finam.ru

15 февраля 2022 года на срочном рынке Московской биржи стартуют торги поставочными фьючерсными контрактами на акции восьми российских публичных компаний. Об этом сообщила торговая площадка.

«Новые инструменты повысят возможности диверсификации и управления портфелями ценных бумаг как для частных, так и для институциональных инвесторов», - отмечено в сообщении.

К торгам будут допущены контракты на акции:

- «Газпром нефти», - Группы «Самолет», - «Детского мира», - «Мечела», - ОК «РУСАЛ», - «Россетей», - «СПБ Биржи», - «ФосАгро».

Для всех контрактов установлен минимальный шаг цены – 1 рубль. Поставка по фьючерсам производится автоматически путем заключения сделок на рынке акций Московской биржи с расчетами на второй день.

Объем торгов производными на акции в 2021 году вырос на 78,8% и составил 7 трлн рублей. Всего инвесторам доступно 37 контрактов на акции российских и иностранных компаний.