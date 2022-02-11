События предстоящей недели (14 января - 20 февраля 2022 года)

Собрание акционеров проведет «Европейская электротехника».

Понедельник, 14 февраля

ПАО «Квадра» закроет реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, назначенном на 7 апреля. На повестке дня переизбрание совета директоров.

Реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 9 марта, закроет ОМЗ. Акционеры одобрят ряд сделок.

Вторник, 15 февраля

ПАО «Селигдар» закроет реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, назначенном на 10 марта. На повестке дня увеличение уставного капитала компании.

Среда, 16 февраля

Акционеры ПАО «Европейская электротехника» на внеочередном собрании одобрят крупную сделку и утвердят внутренние документы общества.

Пятница, 18 февраля

МКПАО «ОК РУСАЛ» закроет реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, назначенном на 14 марта. На повестке дня утверждение изменений в устав.

Реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 15 марта, закроет ГК «Самолет». На повестке дня переизбрание совета директоров.