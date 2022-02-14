ЦБ решает продать акции «Открытия» стратегическим инвесторам или публично разместить их

Автор: Finam.ru

Банк России изучает поступившие предложения о покупке акций «Открытия», сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Мы действительно ведем работу по подготовке к продаже «Открытия». Наша стратегическая цель избавиться в целом от пакета акций «Открытия». Мы получили несколько сообщений от стратегических инвесторов на намерения участвовать в этих процедурах. Сделка сама по себе достаточно сложная и нам требуется время, для того чтобы детально изучить эти предложения и в том числе сравнивать их с тем способом, которым, мы считаем, перспективным - это публичное размещение. Публичное размещение акций остаётся как один из вариантов стратегии выхода. Мы конечно же принимаем ситуацию на рынках, поскольку от неё зависит стоимость, по которой мы сможем продать «Открытие».