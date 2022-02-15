Маск отдал на благотворительность акции Tesla стоимостью $5,7 млрд в ноябре

Автор: Reuters

Генеральный директор Tesla Илон Маск пожертвовал в благотворительный фонд в общей сложности 5.044.000 акций крупнейшего производителя электромобилей в период с 19 по 29 ноября 2021 года, согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в понедельник.

Сумма пожертвования составила $5,74 миллиарда, исходя из цены акций Tesla на момент закрытия торгов. Название благотворительной организации не указано.

В ноябре миллиардер продал акции Tesla на сумму $16,4 миллиарда, предварительно проведя опрос в Твиттере, стоит ли ему продать 10% своей доли в компании.

Аналитики говорят, что Маск получит налоговую льготу, так как акции, пожертвованные на благотворительность, не облагаются налогом на прирост капитала, в отличие от тех, которые были проданы.