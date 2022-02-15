Разработчик чипов AMD закрыл сделку о покупке Xilinx за рекордные $50 млрд

Автор: Reuters

Advanced Micro Devices Inc (AMD) сообщила в понедельник, что закрыла сделку о приобретении конкурирующей компании Xilinx Inc примерно за $50 миллиардов, что является рекордном для рынка микрочипов.

В начале февраля покупка производителем чипов Nvidia компании Arm Ltd, принадлежащей SoftBank, сорвалась из-за проблем с одобрением регуляторов.

AMD сообщила, что получила все необходимые разрешения для покупки Xilinx.

Стоимость сделки первоначально составляла $35 миллиардов, но выросла вместе с ценой акций AMD, сообщила компания.

Бумаги AMD выросли более чем на 4%.

Глава AMD Лиза Су сказала Рейтер, что разработки двух компаний дополняют друг друга. По ее словам, благодаря приобретению Xilinx AMD сможет расширить свое присутствие на ключевых рынках, таких как центры обработки данных, где сильны позиции Xilinx в области сетей и искусственного интеллекта, а также в отраслях 5G, автомобилей, аэрокосмической и оборонной промышленности.

«Это все рынки, на которых AMD очень мало представлена, и все они также нуждаются в высокопроизводительных вычислениях», - сказала Су.