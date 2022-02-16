Intel покупает израильскую Tower Semiconductor за $5,4 млрд

Автор: Reuters

Корпорация Intel Corp подписала соглашение о покупке израильского производителя микросхем Tower Semiconductor за $5,4 миллиарда, сообщили компании во вторник.

Intel надеется на дальнейшее расширение своих производственных мощностей и портфеля технологий на фоне растущего спроса.

Корпорация платит $53 за акцию Tower, что намного выше цены закрытия в $33,13 в понедельник.

Сделка уже единогласно одобрена обоими советами директоров и, как ожидается, будет закрыта примерно через 12 месяцев. Приобретение все еще должно быть одобрено регуляторами и акционерами Tower.

На торгах в Тель-Авиве акции Tower взлетели на 40,7% к 14.08 МСК.

Накануне торгующиеся на Nasdaq акции компании подскочили на 48% на внебиржевых торгах после сообщений о возможности приобретения.