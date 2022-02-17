Суд в Москве оштрафовал Google еще на 3,5 млн рублей

Автор: РИА Новости

Мировой судья Таганского района Москвы в четверг оштрафовал ещё на 3,5 миллиона рублей компанию Google за неудаление запрещенного контента, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского районного суда Зульфия Гуринчук.

«Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в 3,5 миллиона рублей», - сказала собеседница агентства.

Ранее компанию неоднократно штрафовали в России - за неудаление запрещённого контента, в том числе призывов к экстремизму, ссылок на него, а также отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в РФ.

Кроме того, в конце декабря Google впервые получил оборотный штраф - на 7,2 миллиарда рублей. Жалобу американской компании суд рассмотрит 28 февраля.