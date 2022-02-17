IPO активов АФК «Система» - главный триггер кристаллизации стоимости холдинга

Автор: Курбатова Анна, «Альфа-Банк»

Фармацевтический актив АФК «Системы» (SSA LI, AFKS RX, НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) «Биннофарм» может провести IPO в ближайшие год-два, сообщил глава «Биннофарма» Рустем Муратов в своем интервью газете «Ведомости». По его словам, с точки зрения внутренних процессов, прозрачности бизнеса и финансовой отчетности компания уже в ближайшее время будет готова к IPO. Компания также отмечает значительный интерес инвесторов к фармацевтической отрасли в целом и отсутствие публичных фармигроков на российском рынке. В целом негативная на данный момент конъюнктура рынков капитала названа главным фактором задержки IPO. С точки зрения потенциальных площадок для листинга компания рассматривает различные опции, решение будет принято незадолго до размещения. Помимо этого, г-н Муратов сообщил, что выручка компании выросла на 20% г/г за 11M21 (против +22% г/г за 9M21), Debt/EBITDA находился на уровне 1,2x на конец года.

Указанные временные рамки 2022-23 IPO «Биннофарма» в целом подтверждают текущие ожидания рынка. Наряду с «Медси» и «Степью», «Биннофарм» постоянно входит в короткий перечень активов в портфеле АФК «Системы», которые претендуют на IPO. IPO активов АФК «Системы» считается главным триггером кристаллизации стоимости холдинга. Мы считаем новость НЕЙТРАЛЬНОЙ для акций АФК «Системы» в краткосрочной перспективе.