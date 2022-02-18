Delivery Club и IVI скоро проведут IPO?

Автор: Черненко Иван, InvestFuture

СПБ Биржа ведет переговоры по поводу IPO на своей площадке сразу с пятью компаниями, и некоторые из размещений могут состояться уже в этом году.

Что известно об эмитентах?

Сама SPBE их имена не раскрывает, поэтому нам остается лишь строить предположения. Известно, что СПБ Биржа нацелена на работу с молодыми и инновационными компаниями. Может, речь идет о каких-то IT-стартапах или других технологических компаниях?

В любом случае уже сейчас ясно, что СПБ будет действовать менее консервативно, чем ее главный конкурент - MOEX. Она намерена дать инвесторам возможность поучаствовать в рискованных «историях роста».

Кто это может быть?

Вот список компаний, которые, на наш взгляд, могли бы войти в число претендентов на IPO:

• российские сервисы доставки - Delivery Club, Самокат, онлайн-подразделение X5 Group, AliExpress Russia

• онлайн-кинотеатр IVI

• Додо Пицца

• новые направления бизнеса застройщиков ПИК и Самолет

• цифровые подразделения российских телекомов

Также мы можем увидеть на бирже новые имена из IT-сектора, производства электроники и фармацевтики.

А может, мы не там копаем?

Молодые и инновационные - это не обязательно IT-компании. По мнению президента «Финама» Владислава Кочеткова, на самом деле СПБ Биржа хочет создать площадку для размещения новых игроков из сектора добычи полезных ископаемых - по аналогии с фондовой биржей Торонто.

Слова Кочеткова подтверждает тот факт, что о своих намерениях провести IPO на СПБ Бирже уже объявила компания Алмар («Алмазы Арктики»). Компания действительно молодая - пока она лишь проводит геологоразведку, а к добыче перейдет не раньше 2024 года.