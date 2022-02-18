«Сбербанк» повысил ставки по ипотеке на новостройки и «вторичку» на 1 п.п. - до 11,3%

Автор: РИА Новости

Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье на 1 процентный пункт - до 11,3%, следует из информации на сайте кредитной организации.

Сбербанк в феврале уже повышал ставки по данным программам, также на 1 процентный пункт - до 10,3%. Однако ЦБ РФ на прошлой неделе повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт - до 9,5% годовых, что приведет Сбербанк к повышению ставок, предупреждал глава кредитной организации Герман Греф во вторник.

Согласно информации на сайте, ставки по двум базовым программам выросли на 1 процентный пункт - до 11,3%. При этом ставки на крупные кредиты сейчас чуть меньше - 10,9% годовых, такая ставка доступна при сумме кредита от 6 миллионов рублей и первоначальном взносе от 20% включительно.

«С 18 февраля 2022 года ипотечная ставка в Сбербанке на готовое жилье и на новостройки установлена на уровне 11,3%. Ставки по программам господдержки остались в рамках предыдущих значений. Кроме того, в банке работают и другие программы поддержки, действуют выгодные условия и сниженная ставка при подтверждении дохода выпиской из Пенсионного фонда, а также по кредиту по двум документам. Банк сохраняет возможность для населения приобрести жилье в ипотеку по ставке ниже базовой», - сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

В Сбербанке также напомнили, что сегодня повысили ставки по вкладам для поддержки клиентов в условиях растущей инфляции. Ранее в пятницу банк сообщил, что с 18 февраля повысил ставки по некоторым вкладам на 1-1,5 процентного пункта, максимальная ставка по ним в банке теперь составляет 9,5% годовых.