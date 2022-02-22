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Globaltrans приобрел 40% доли в «БалтТрансСервисе» за 9,1 млрд рублей

22 Февраля 2022

FinamCompany

Глобалтранс

globaltrans.com

Автор: Finam.ru

Globaltrans приобрел 40% доли в «БалтТрансСервисе», увеличив свою долю до 100%, сообщает компания.

«Согласованная цена сделки составляет 9,1 млрд рублей в денежных средствах. Сделка уже получила одобрение со стороны Федеральной антимонопольной службы РФ, закрытие сделки ожидается в течение месяца. После закрытия сделки Globaltrans получит доступ к 100% свободного денежного потока в этом прибыльном бизнесе, что усилит наш инвестиционный и дивидендный потенциал», - сказано в сообщении Globaltrans.

Теги: gltr