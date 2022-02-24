Автор: Шульгин Михаил, «Открытие Инвестиции»

Volkswagen AG и Porsche Automobil Holding SE в настоящее время ведут активные переговоры относительно потенциального IPO, сообщила пресс-служба компании. С этой целью Volkswagen AG и Porsche Automobil Holding SE заключили рамочное соглашение, которое должно стать основой для дальнейших шагов по подготовке потенциального IPO Porsche. Рамочное соглашение еще должно быть одобрено правлением и Наблюдательным советом Volkswagen AG. Окончательное решение пока еще не принято.

IPO может состояться во второй половине года, чтобы использовать вырученные средства для финансирования сегмента электромобилей, сообщил Bloomberg со ссылкой на конфиденциальные источники. Предполагается, что в рамках размещения могут быть предложены 25% привилегированных акций. При этом семьи Порше и Пиех сохранят за собой блокирующий миноритарный пакет 25% плюс одна акция.

Акции Volkswagen выросли 22 февраля на 7,8% до 188,7 евро. С начала года акции автопроизводителя подорожали на 6,3%, за последние 12 месяцев прибавили в цене 8,5%, за 5 лет +33,2%.

По акциям Volkswagen 20 рекомендаций «покупать», 1 - «продавать», 4 - «держать», свидетельствуют данные в терминале Bloomberg. 12-месячный консенсус-таргет составляет 240,3 евро, что на 27% выше текущей цены (188,70 евро).

Капитализация Volkswagen по состоянию на 22 февраля составляет 111,2 млрд евро. Мультипликатор EV/EBITDA составляет 2,05х по итогам 4 кв. 2021 г. и 2,09х прогнозный на 2023 год, данные в терминале Bloomberg. При этом Ferrari (капитализация 35,04 млрд евро) торгуется с мультипликатором EV/EBITDA на 2023 год на уровне 18,5х, а EV/EBITDA 2023 для Tesla (капитализация $837,4 млрд или около 950,45 млрд евро) составляет 32,2x. Получается, что сейчас Volkswagen по вышеуказанному мультипликатору торгуется с дисконтом 93,5% к Tesla и с дисконтом 88,7% к Ferrari. Если проводить оценку справедливой оценки стоимости Porsche на основании мультипликатора EV/EBITDA и ориентироваться на меньший из двух представленных мультипликаторов (то есть на EV/EBITDA Ferrari), то, оценивая дисконт порядка 60% к итальянскому спортивному бренду, получаем стоимость Porsche порядка 70 млрд евро. Это относительно консервативная оценка стоимости. Соответственно, при IPO 25 акций стоимость пакета по консервативным оценкам может составлять порядка 18 млрд евро.

В группу Volkswagen входят одноименный бренд Volkswagen, а также Audi, Bentley, Lamborghini и другие. Но Porsche является основным источником прибыли. Согласно отчету о прибылях и убытках, за первые девять месяцев 2021 года (отчет по итогам 12 месяцев 2021 года еще не опубликован) прибыль Porsche до налогообложения составила 3,4 млрд евро. Это около 34% прибыли группы. Porsche продала в 2021 г. рекордные 301 915 автомобилей. При этом в прошлом году автомобильное подразделение Volkswagen продало 8,9 млн автомобилей.

Перспективы листинга затрудняет состав совета директоров Volkswagen. Наблюдательный совет состоит из 20 человек. 10 из них представители профсоюза IG Metall. Два члена представляют правительство германского государства Нижняя Саксония, где компания является крупным работодателем. Porsche SE принадлежит 31,4% акций и 53,3% голосующих прав в Volkswagen. Представители профсоюза часто объединяются с представителями Нижней Саксонии, чтобы защитить рабочие места. Поэтому семьям Порше и Пиех необходимо заручиться поддержкой большинства, чтобы дать зеленый свет новым стратегическим изменениям. В конце прошлого года генеральный директор Герберт Дисс рассматривал вопрос масштабных сокращений рабочих мест, но это вызвало негативную реакцию профсоюзов. В результате был достигнут компромисс с миноритарным акционером - Нижней Саксонией, который включал обязательство построить новый завод по производству электромобилей в Вольфсбурге. Планы Volkswagen подразумевают, что к 2026 году доля продаж аккумуляторных электромобилей будет составлять 25% от общего объема.

Porsche SE ранее заявляла, что может приобрести акции Porsche AG в случае IPO. Еще в декабре поступала информация о рассматриваемой возможности продажи части своей 53% доли в Volkswagen, чтобы получить большую долю в Porsche, которую семья Порше уступила Volkswagen после неудачной попытки поглотить Volkswagen в 2008 году. Правительство Нижней Саксонии, по данным Dow Jones, заявило, что совет директоров не принимал решения о листинге акций Porsche, и отказался сообщить, поддержит ли он IPO.