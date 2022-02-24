Уход с российского рынка DiDi позитивно дня перспектив «Яндекс.Такси» и «Ситимобил»

Автор: Курбатова Анна, «Альфа-Банк»

Как сообщает РБК со ссылкой на неназванный источник на рынке, китайский агрегатор такси DiDi прекратит свой бизнес в России и Казахстане с 4 марта. Компания отправила соответствующие уведомления своим российским партнерам. Эту информацию подтвердили в пресс-центре DiDi. Компания объяснила свое решение изменением конъюнктуры рынка и «другими вызовами».

Мы считаем эту новость позитивной для позиций на рынке и перспектив EBITDA Яндекс.Такси (YNDX US, ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $79,5) и «Ситимобил», которым управляет CП О2О (совладельцами которого являются VK (VKCO LI, ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $42,5) и Сбер). Уход DiDi открывает возможности для консолидации рынка и ослабит конкуренцию для водителей в регионах, сокращая таким образом цену конкуренции. Мы считаем, что новость позитивна для бизнеса, однако нейтральна для акций YNDX и VKCO на фоне сильного обострения геополитической обстановки.

DiDi пришел в Россию (Казань стала первым рынком присутствия) в ноябре 2020 г. и в Казахстан - в прошлом году. На начало 2021 г. DiDi присутствовал в 16 российских городах и объявлял планы расширения в 100 городов до конца того года. В августе прошлого года компания имела 5 млн клиентов и 100 тыс. водителей. Как сообщают СМИ, DiDi сократил штат сотрудников в России на 90% в январе этого года.