ЁLKI приглашают на инвест-тур на природе

Потенциальные инвесторы смогут ознакомиться с инновационной концепцией «хаус-шеринга», предполагающей сдачу в аренду загородных домов с целью получения пассивного дохода.

3 марта 2022 г. команда «ЁLKI» организует ознакомительный тур в поселок Правдино Ленинградской области. На этой локации расположено несколько уютных коттеджей класса «комфорт-плюс», оснащенных самой современной техникой и удобствами. Гости смогут вживую ознакомиться с инфраструктурой smart-домов снаружи и изнутри, сравнить разные виды и формы конструкций коттеджей, оценить уровень комфорта и внутреннее наполнение, а также материалы, используемые при строительстве.

Инвест-проект «ЁLKI» предлагает уникальный для российских площадок формат инвестиций в недвижимость: аренду загородных домов в стиле каршеринга, или «хаус-шеринг». Три основных принципа данной концепции – интеллектуальные технологии, гибкие условия и система инвестиционного пула.

Участники самостоятельно выбирают состав выкупаемого лота и формат вложений – это может быть как долевое участие, так и дом целиком. При расчете прибыли учитывается коллективный доход со всех объектов сети и после оплаты текущих сервисных услуг распределяется поровну между всеми участниками инвестиционного пула. Это позволяет обеспечить инвесторам стабильный пассивный доход вне зависимости от загруженности той или иной локации. При этом учредители гарантируют прибыль не менее 15% годовых, а средний фактический процент доходности составляет от 20% до 30%. В настоящее время в проекте задействовано свыше 450 инвесторов со всей России.

Сеть smart-коттеджей «ЁLKI» воплощает качественно новый формат загородного отдыха на лоне природы. Здесь нет привычной стойки администратора, «умный» замок открывается с помощью кода на смартфоне, а взаимодействие с техникой и дополнительными сервисами осуществляется через специальное мобильное приложение. Несмотря на относительную отдаленность от цивилизации, футуристичные домики оснащены технологией «умный дом», современной бытовой техникой, а также интеллектуальной системой климат-контроля. Круглосуточный колл-центр всегда на связи с гостями, а мониторинг состояния коттеджей осуществляется с помощью автоматической системы датчиков. Таким образом, отдыхающие могут полностью насладиться уединенным отдыхом на берегу озера или на опушке леса в максимально комфортных условиях. Чтобы принять участие в туре, просто оставьте заявку: https://investfest.sitepulse.ru/