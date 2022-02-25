События предстоящей недели (28 февраля - 6 марта 2022 года)

Собрание акционеров проведет «Светофор Групп».

Ряд компании раскроет финансовую отченость.

Понедельник, 28 февраля

«ФосАгро» и ММК опубликуют финансовые результаты по МСФО за 2021 год.

Реестр акционеров для участия в годовом собрании, которое состоится 25 марта, закроет «Группа Черкизово».

Вторник, 1 марта

«Интер РАО» и «РусГидро» опубликуют финансовые результаты по МСФО за 2021 год.

Среда, 2 марта

Акционеры ПАО «Светофор Групп» на внеочередном собрании примут решение о листинге привилегированных акций.

Финансовые результаты по МСФО за 2021 год опубликуют Сбер, Polymetal и «Алроса»

Четверг, 3 марта

ПАО «Лукойл» раскроет финансовые результаты по МСФО за 2021 год.

Пятница, 4 марта

«Ростелеком» и «Московская биржа» опубликуют финансовые результаты по МСФО за 2021 год.

Суббота, 5 марта

Реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 30 марта, закроет РКК «Энергия». На повестке дня увеличение уставного капитала компании.