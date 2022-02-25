События предстоящей недели (28 февраля - 6 марта 2022 года)
25 Февраля 2022
2017-godu.ru
Собрание акционеров проведет «Светофор Групп».
Ряд компании раскроет финансовую отченость.
Понедельник, 28 февраля
«ФосАгро» и ММК опубликуют финансовые результаты по МСФО за 2021 год.
Реестр акционеров для участия в годовом собрании, которое состоится 25 марта, закроет «Группа Черкизово».
Вторник, 1 марта
«Интер РАО» и «РусГидро» опубликуют финансовые результаты по МСФО за 2021 год.
Среда, 2 марта
Акционеры ПАО «Светофор Групп» на внеочередном собрании примут решение о листинге привилегированных акций.
Финансовые результаты по МСФО за 2021 год опубликуют Сбер, Polymetal и «Алроса»
Четверг, 3 марта
ПАО «Лукойл» раскроет финансовые результаты по МСФО за 2021 год.
Пятница, 4 марта
«Ростелеком» и «Московская биржа» опубликуют финансовые результаты по МСФО за 2021 год.
Суббота, 5 марта
Реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 30 марта, закроет РКК «Энергия». На повестке дня увеличение уставного капитала компании.