Что будет с акциями телекоммуникационных компаний в период санкций?

Автор: Делицын Леонид, аналитик ГК «ФИНАМ» ГК «ФИНАМ»

Российской телекоммуникационной отрасли и отрасли информационных технологий предстоит очень необычный период, в который, вероятно, могут значительное изменение претерпеть их бизнес-модели.

Если говорить о «телекомах», то, конечно, для них экономические санкции представляют существенную угрозу их бизнесу, потому что им необходимо строить новые сети, внедрять новые стандарты, им необходимо оборудование. Телекоммуникационное оборудование внутри страны производится в незначительных объемах, и партнерские связи со странами Европы были очень важны.

Другим важным партнером в области создания оборудования является Китай и понятно, куда теперь будет смещен фокус партнерств. Кроме того, на эти компании ляжет, возможно и значительная социальная нагрузка, например, по обеспечению доступа к социально значимым ресурсам интернета.

Учитывая, что наши крупнейшие «телекомы» намеревались пересмотреть свою дивидендную политику, сейчас политико-экономическая ситуация создает для них возможность урезать дивидендные выплаты, если они вообще будут выплачиваться.