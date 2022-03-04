Удаление России из индексов MSCI EM приведет к оттоку средств фондов в размере примерно $15 млрд

Автор: Аналитики, «Альфа-Банк»

Провайдер MSCI сегодня утром объявил о реклассификации индексов MSCI Russia путем исключения их из числа развивающихся рынков (Emerging Markets) и присвоения им статуса отдельных рынков (Standalone Markets). Решение о реклассификации будет принято в один прием по всем индексам MSCI и вступит в силу 9 марта 2022 г. после закрытия рынка. Индексный провайдер ранее на этой неделе изложил причины изменения статуса России в семействе индексов MSCI, включив в их число последние негативные события, в том числе санкции против частных компаний, ограничения на продажу ценных бумаг на Московской бирже, отключение российских банков от международной платежной системы SWIFT, остановку работы Московской биржи и ухудшение в конвертируемости российского рубля в иностранную валюту.

По нашим оценкам, удаление России из всех индексов MSCI EM приведет к оттоку средств фондов в размере примерно $15 млрд. Другие индексные провайдеры, такие как FTSE, судя по всему, последуют примеру MSCI, что спровоцирует отток еще примерно $10 млрд. В итоге потенциальный отток с российского рынка акций может составить порядка $25 млрд. Тем не менее, учитывая меры по контролю за движением капитала, пока не понятно, когда и как международные фонды могут скорректировать свои позиции.

Для расчета любого индекса MSCI, в состав которого входят ценные бумаги, имеющие отношение к РФ после реклассификации, MSCI будет использовать цену 0,00001 от цены валюты ценной бумаги до особых указаний. MSCI внимательно наблюдает за ситуацией и продолжит информировать о любых изменениях в случае необходимости.