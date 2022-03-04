События предстоящей недели (7 - 13 марта 2022 года)

Несмотря на внешнеполитические события, российские публичные компании продолжают работать. Главным вопросом предстоящей недели остается возобновление торгов на ММВБ.

Собрания акционеров проведут ОМЗ, «Селигдар», ЧКПЗ и ТГК-14.

Реестр акционеров под дивиденды закроет «Акрон».

Понедельник, 7 марта

ПАО «Московский кредитный банк» закроет реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 31 марта. На повестке дня утверждение аудитора банка.

Вторник, 8 марта

Реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 31 марта, закроет ПАО «СН-МНГ». Акционеры примут решение об одобрении сделки.

Среда, 9 марта

Реестр акционеров под дивиденды закроет ПАО «Акрон». На одну акцию компания выплатит 240 рублей.

ПАО «ОМЗ» проведет внеочередное собрание акционеров. На повестке дня одобрение сделок общества.

Четверг, 10 марта

Акционеры ПАО «Селигдар» на внеочередном собрании утвердят ряд решений, связанных с конвертацией привилегированных акций в обыкновенные.

Внеочередное собрание акционеров ЧКПЗ примет решение о распределении прибыли прошлых лет.

Пятница, 11 марта

Акционеры ПАО «ТГК-14» на внеочередном собрании переизберут совет директоров и ревизионную комиссию общества.