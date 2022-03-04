А что на фондовых рынках?

Сегодня ситуация на рынках тяжелая и не знаешь чем обернется для нас завтрашний день.

Самостоятельные инвесторы в популярном Telegram сервисе по подписке BidKogan всегда видят в режиме online все действия команды, которая старается делать правильные и своевременные вещи, чтобы хоть как-то помогать подписчикам заработать в условиях нынешних реалий.

Есть ряд идей, которые показали в последнее время приличный performance. Причем сильно выстреливают даже те истории, которые еще недавно можно было отнести к умеренно-привлекательным.

На что они делали ставку в данном случае?

Во-первых, на уголь, а также нефть и газ. Так, прекрасно себя проявила Peabody Energy (BTU US), которая за месяц взлетела на 63%. Нефтяные акции буквально за неделю прибавили более 20%. Газовая компания из Израиля NewMed Energy (NWMD, бывшая Delek Drilling) с середины февраля: +20%.

Во-вторых, на золото. Например, тяжеловесный Newmont (NEM US) с начала февраля вырос на 13%.

В-третьих, прочая металлургия. Так, отдельные истории в стальном и медном секторе увеличились на 20-25%. И это далеко не полный список.

Сегодня российский рынок акций парализован. Аналитики сервиса BidKogan надеются, что эта ситуация в ближайшее время изменится к лучшему. Мы все прекрасно понимаем: сегодня через российских брокеров очень трудно, а порой и невозможно торговать на зарубежных биржах. Есть проблемы и с биржей Санкт-Петербурга.

Однако на фондовом рынке США сегодня можно работать: зарубежные брокеры дают российским резидентам вести деятельность. И, даже если мы столкнемся с временной блокировкой счетов россиян у зарубежных брокеров, то лучше это время пересидеть в качественных с фундаментальной точки зрения активов.

Сейчас, кажется, что рушится все. Вместе с тем, завтра может вдруг выясниться, что все не так плохо (это касается исключительно рынков). Мир очень быстрый, и события могут меняться в одночасье.

Аналитики продолжают вести сервис BidKogan в штатном режиме в нынешних внештатных обстоятельствах. Надеемся, что это поможет подписчикам сервиса, число которых после 2,5 лет работы превышает 4 тыс., сохранить свои деньги, а возможно и заработать.

С уважением, команда Bidkogan.com.