Компании в мире отказываются от сделок на фондовых рынках из-за геополитики

Компании в мире отказываются от проведения IPO и других способов привлечения капитала на фондовых рынках на фоне их падения из-за военной операции на Украине, пишет газета The Wall Street Journal.Европейские компании в феврале отказались от таких сделок на сумму около $634,31 млн, что более чем в 4 раза больше показателя за этот же месяц прошлого года, согласно данным Dealogic. При этом львиная доля отказов - на сумму около $608 млн - состоялась на минувшей неделе, когда началась военная операция РФ на Украине. Тогда компании привлекли только $61,94 млн.

Тем временем в США в прошлом месяце компании отказались от размещения акций на сумму $1,17 млрд по сравнению с всего $350 млн годом ранее, сообщил Dealogic. Причем с 26 февраля отказов зарегистрировано не было.

Среди компаний, отказавшихся от IPO на фоне последних событий, финский IT разработчик Efima Oy, норвежская Fred. Olsen Windcarrier ASA, занимающаяся установкой ветрогенераторов, и американские FlexEnergy Green Solutions Inc. (работает в сфере "зеленой" энергетики), Cardiva Medical Inc. (производит медицинские инструменты), пишет WSJ.Между тем решение компаний о привлечении капитала за счет продажи бондов во многом зависит от того, связан ли их бизнес с Россией, отметил глава подразделения рынков капитала с долговыми обязательствами инвестиционного уровня Mizuho Americas Джеймс Шепард. "Компания со значительной долей присутствия в регионе, скорее всего, откажется от участия в рынке или ей придется заплатить значительную премию за риск", - заявил эксперт.

Компании в мире с 24 февраля по 2 марта через данный инструмент финансирования привлекли $62,89 млрд против $232,52 млрд за аналогичный период прошлого года. При этом американские, европейские и российские компании продали бондов на $33,48 млрд по сравнению с $159,71 млрд годом ранее, следует из данных Dealogic.