Правительство Франции посоветовало французским компаниям не покидать поспешно РФ

ПАРИЖ, 5 мар – РИА Новости. Правительство Франции посоветовало французским компания не покидать в спешке Россию, сообщает газета Figaro.

Отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу в Елисейском дворце приняла около руководителей 15 компаний, работающих в России.

"Нам напомнили, что каждая компания, естественно, свободна размышлять о своем положении и брать на себя ответственность за свою стратегию в России", - сказал один руководителей компаний, который участвовал во встрече в Елисейском дворце. Его словам цитирует издание.

"Но (глава минфина Франции – ред.) Брюно Ле Мэр указал, что во время кризиса представляется более разумным приостановить свою деятельность, чем покинуть страну поспешно, в одностороннем порядке и никого не предупредив", - продолжил собеседник издания.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. После этого многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.