Текущая ситуация будет резко увеличивать роль Китая в мировой экономике

Автор: Донецкий Дмитрий, главный аналитик ИФК "Солид"

Контейнерная блокада перенаправила поставки российской продукции ЛПК. Российские лесопромышленники, несмотря на отсутствие прямых санкций в отношении отрасли, столкнулись с блокадой поставок не только в Европу, на которую приходилось около трети продаж, но и в другие страны из-за отказа от работы с РФ крупнейших контейнерных перевозчиков. По мнению участников рынка, переориентировать потоки на фактически единственный доступный рынок - Китай - будет не так просто из-за отсутствия транспортной инфраструктуры и собственных судов, сообщает "Ъ".

С логистическими трудностями столкнулась также Сегежа Групп. По словам главы Сегежи Михаила Шамолина, так как из четырех глобальных контейнерных линий осталась лишь китайская Cosco, российские грузы, включая лесную продукцию, столкнулись с "полной блокадой". Однако определенные партии всё же доставляются. Мы видим ситуацию, когда невольно останавливаются экспортно-импортные операции из-за логистических проблем. Российская экономика в 2021 году находилась на 8 месте по размеру ВВП, поэтому экономические блокады сказываются не только на компаниях внутри России, но за рубежом. Чтобы наладить логистику потребуется время и новые ресурсы. Не исключаем проблем и у других экспортеров, но надеемся, что они временные.

Пауэлл: События на Украине могут ускорить отказ Китая от доллара. Складывающаяся в мировой экономике вследствие масштабных антироссийских санкций ситуация может ускорить поиск и развитие альтернативы для существующей уже много лет инфраструктуры международных платежей, в которой доминирует американский доллар, сказал Джером Пауэлл, глава Федеральной Резервной Системы США. Москва и Пекин стараются переходить в двусторонней торговле на национальные валюты, рубль и юань соответственно.

На днях ПАО "Газпромнефть" первой из российских компаний полностью перевела в юани взаиморасчеты при заправке рейсов российских авиакомпаний на территории Китая. До конца текущего года планируется перевести на рубли платежи за заправку топливом самолетов китайских авиакомпаний в российских аэропортах. Пока что доллар занимает в российско-китайской торговле очень важное место. За первые 9 месяцев прошлого года, по данным Центробанка РФ, на рубли пришлись 8,7% товарооборота и на другие валюты – 7,1%. Доллары же и евро составили 36,6% и 47,6% товарооборота соответственно, пишет издание Эксперт. По нашему мнению, мы сейчас являемся свидетелями глобальных сдвигов в мировой экономике.

Текущая ситуация будет резко увеличивать роль Китая в мировой экономике и его валюты, в частности. Заморозка активов ЦБ РФ может подорвать доверие других стран к текущей финансовой системе. Считаем, что в ближайшее десятилетие мы будем наблюдать 2 процесса, причем независимо от того, как закончится ситуация на Украине: дедолларизация ("деевровизация") и деглобализация.

Напоминаем, что сегодня не будет торгов на МосБирже и на СПБ Бирже.