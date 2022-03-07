Цены на газ в Европе в моменте достигли значения в 3800 $ за 1000 куб. м. Это беспрецедентная цена, которая говорит о том, что санкции введённые против России работают против самого ЕС. Несмотря на заявления «Газпрома», что они закачивают газ по трубам проходящим через Украину, этого недостаточно для заполнения резервов и покрытия дефицита на европейском рынке.

Стоит понимать, что энергопроизводители в ЕС перекладывают эти цены на конечных потребителей. Как следствие, при текущей инфляции и падении реальных доходов в ЕС, стоит ожидать роста внутренней напряженности в странах Европы, как на локальном, так и на глобальном уровне. Падение спроса из-за роста цен может так же негативно повлиять на финансовый сектор и фондовые рынки Евросоюза