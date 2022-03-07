WSJ: Boeing приостанавливает покупку титана из России

Компания Boeing заявила, что приостанавливает покупку титана из России и закрывает технические отделы в Москве и Киеве, сообщает Wall Street Journal (WCJ). Крупнейший в мире производитель титана — «ВСМПО-АВИСМА» — сообщил, что собирается переориентироваться с США на другие страны. Ранее компании договорились о расширении сотрудничества, в рамках соглашения «ВСМПО-АВИСМА» становилась основным поставщиком титана для гражданских самолетов Boeing.

По словам пресс-секретаря Boeing, которые приводит WCJ, компания получает около трети своего титана из России, а остальное поступает из США, Японии, Китая и Казахстана. «Наши запасы и разнообразие источников титана обеспечивают достаточно материала для производства самолетов, и мы продолжим предпринимать правильные шаги для обеспечения его непрерывности»,— сказала представитель Boeing.

«Нам искренне жаль, что приостановлен контракт с нашим многолетним партнером. Наблюдая за ситуацией в стране и мире, мы были готовы к подобному развитию событий, и у корпорации есть все возможности и ресурсы для снижения возникших рисков. Сейчас мы переориентируем свою сбытовую политику на другие рынки и направления. Сфера применения титана достаточно широка — от медицины до бытовой и пищевой промышленности»,— заявил ТАСС генеральный директор «ВСМПО-АВИСМА» Дмитрий Осипов.

Он отметил, что «уникальные технологические разработки» компании «всегда будут востребованы на других рынках», производитель уже работает над поиском новых партнеров.

Ранее Airbus и Boeing заявили о приостановке поддержки самолетов в России в рамках санкций из-за военной операции на Украине. Boeing также приостановил техническое обслуживание российских самолетов.