ВТБ запустил вклад в юанях со ставкой до 8%

С 9 марта ВТБ предложил клиентам новый вклад в юанях с максимальной ставкой 8% годовых. Об этом сообщила кредитная организация.

Вклад в новой валюте доступен для дистанционного открытия через "ВТБ Онлайн" на сумму от 100 юаней. В отделениях ВТБ на депозит можно разместить от 500 юаней. Срок размещения средств под высокую ставку составляет от 3 до 6 месяцев. Клиент может выбрать ежемесячную выплату дохода на счет или капитализацию процентов на вклад.

Ранее ВТБ повысил процентные ставки по рублевым и валютным сберегательным инструментам. Ставка по полугодовому рублевому вкладу достигает 21%, а доходность по краткосрочному вкладу в долларах при размещении на 3 месяца составляет 8% годовых, в евро – 7% годовых. За последнюю неделю клиенты разместили в классических сберегательных продуктах в ВТБ более 2 трлн рублей.

В конце февраля 2022 года банк ВТБ попал под санкции США и Евросоюза. Ограничения включают, в том числе, блокировку активов банка в США, запрет на долларовые операции. Банк также отключен от системы SWIFT. Клиенты банка также не могут пользоваться Apple Pay и Google Pay.