Производитель удобрений Yara сократит производство в Европе до 45%

Цены на азотные удобрения продолжают штурмовать рекорды.

ЕС продолжает вводить санкции, при этом забывая про свой рынок и экономику внутри страны. Любые санкции против страны экспортёра природных ресурсов, это высокая инфляция в недружественной стране, с возможностью перерастания в гиперинфляцию, но фоне и без того раздутого баланса ЕЦБ.

Евросоюз «хотел» высокие цены на газ, и он их получил, забыв о том, что газ является не только источником энергии/тепла, но ещё и компонентом для производства минеральных удобрений. Норвежская компания Yara, заявляет что сокращает производство удобрений на 45%. Тем самым на дефицитном рынке удобрений образуется ещё больший дефицит, который вызовет новый рост цен на азотные удобрения. При производстве азотных удобрений, природный газ является основополагающим компонентом. И теперь нет никаких сомнений, что цены на пшеницу продолжат свой рост, так как аграрии вынуждены закупать удобрения по рыночным ценам. Инфляция будет расти колоссальными темпами, ставя под удар общемировую экономику и пытаясь перейти в затяжную стагфляцию.