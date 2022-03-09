«СПБ Биржа» начнет биржевые торги 9 марта в 17:00 мск

"СПБ Биржа" начнет биржевые торги 9 марта 2022 года в Режиме основных торгов в 17:00 мск. Об этом сообщила торговая площадка.

Решение СПБ Биржей принято на основании консультаций с Банком России и участниками торгов СПБ Биржи.

9 марта 2022 года не будут проводиться торги в Режиме основных торгов следующими инструментами:

Старт торгов не ранее 17:00 мск связан с началом основных торгов на международных площадках. С 17:00 мск для инвесторов и участников торгов на СПБ Бирже действует период с дополнительной ликвидностью, основанный на сервисе исполнения сделок по наилучшим ценам международного рынка и в любом объеме.

СПБ Биржа сообщает о том, что в течение торгового дня 9 марта 2022 года может быть увеличено количество случаев автоматического снятия заявок с указанием дополнительной ликвидности в связи с тем, что в отношении некоторых ценных бумаг, права на которые учитываются в иностранных организациях, может наблюдаться невозможность осуществления переводов между данными иностранными учетными институтами.