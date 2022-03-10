Google приостанавливает покупки в Google Play для пользователей из РФ

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости/Прайм. Google приостанавливает покупки в магазине приложений Google Play для пользователей из РФ после приостановки работы платежных систем Visa и Mastercard, сообщает компания.

Международные платежные системы Visa и Mastercard с 10 марта временно перестают работать в России, такое решение компании приняли на фоне ситуации вокруг Украины. Как пояснили в Банке России и Национальной системе платежных карт, это означает, что карты этих систем, выпущенные российскими банками, будут работать на территории России в нормальном режиме, но перестанут работать за границей и в иностранных онлайн-магазинах, также перестанут работать сервисы ApplePay и GooglePay.

"В связи с нарушениями работы платежных систем мы приостановим платежную систему Google Play для пользователей в России в ближайшие дни", - говорится в сообщении компании на русском языке, опубликованном на странице поддержки пользователей.

Уточняется, что пользователи в России во время приостановки не смогут покупать приложения и игры, оплачивать подписки или совершать покупки цифровых товаров в приложениях с помощью Google Play. При этом бесплатные приложения останутся доступными в Play Store.