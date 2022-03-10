Toyota не планирует уходить с российского рынка и закрывать завод в Петербурге

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости/Прайм. Toyota не планирует уходить с российского авторынка и закрывать завод в Санкт-Петербурге, производство на нем приостановлено лишь временно из-за проблем с поставками комплектующих, сообщили РИА Новости в пресс-службе автопроизводителя.

"В связи с задержками поставок комплектующих завод в Санкт-Петербурге, производящий RAV4 и Camry, приостановил свою работу с 4 марта 2022 года. В настоящий момент все официальные дилерские центры "Тойота" и "Лексус" работают в обычном режиме. Планов по уходу с рынка и закрытию завода нет", - отметили в пресс-службе.

В компании также напомнили, что пока производство и поставки автомобилей Toyota и Lexus в РФ временно приостановлены в связи с нарушением логистических цепочек поставок в регионе.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

Завод "Тойота Мотор" в Санкт-Петербурге открыт в 2007 году, на предприятии производят седан Toyota Camry и кроссовер Toyota RAV4. Его производственная мощность - 100 тысяч автомобилей в год. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи компании в 2021 году в РФ выросли на 7%, почти до 98 тысяч штук.