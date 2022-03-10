ФАС внедряет новый подход к ценообразованию

ФАС России проводит в регионах 217 проверок по фактам завышения розничных цен. "Территориальные управления службы ведут постоянный мониторинг ценообразования на социально значимых рынках", - говорится в сообщении ведомства.

На данный момент уже выдано 22 предупреждения и предостережения, в том числе за публичные заявления, направленные на создание ажиотажного спроса.

По данным службы, принципы экономического анализа практик ценообразования в связи с текущей ситуацией были скорректированы. "Новый подход закрепляет приоритет внутреннего рынка РФ, а экспортные котировки в качестве основного аргумента приниматься не могут", - подчеркивают в ФАС.

В ФАС также отмечают, что сейчас во всех регионах действуют "горячие линии" по вопросам необоснованного роста цен на социально значимые товары и услуги.