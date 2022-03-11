Автор: Литвинов Владимир, автор и создатель сообщества ИнвестТема

Сегодня 8-й день без торгов, но поговорим не об этом. Дивидендный мир трещит по швам. Вчера об отмене выплаты дивидендов за 2021 год сообщила компания Русагро. На первый взгляд, это может показаться достаточно странным – цены на продукты питания штурмуют максимумы, а экспортная составляющая могла бы дать сильный прирост за счет девальвации рубля.

Однако, вероятней всего отмена дивидендов связана с наложением санкций на основного акционера группы – Вадима Мошковича, которому принадлежит 57% акций. Похоже, что из-за попадания в санкционный список олигарх не сможет получить дивиденды от Русагро, поэтому зачем их выплачивать? Естественно, мнение миноритариев по вопросу выплаты никого не интересует.

Похожая ситуация сложилась в Evraz. После санкций в отношении Абрамовича, который является крупным акционером компании, совет директоров отменил решение о выплате дивидендов.

Под угрозой и дивиденды банков. С такой ситуацией на финансовом рынке и экономике страны понятно, что по финансовым показателям банки в этом году будут аутсайдерами, поэтому платить им будет скорее всего нечего. Однако правительство готово на всякий случай официально скорректировать дивидендную политику государственных банков, чтобы окончательно лишить надежды на дивиденды ВТБ и Сбера.

И это только начало. Поэтому нужно готовиться к тому, что большинство компаний, которые даже могут быть частично бенефициарами сложившейся конъюнктуры, будут отменять дивидендные выплаты.

Но не стоит впадать в отчаяние. Все понимают, что этот год для бизнеса будет очень трудным и решение сохранить ликвидность для поддержания финансовой стабильности компании – вполне адекватное решение. Неспокойные времена имеют свойство рано или поздно заканчиваться, и большинство бизнесов вернется к выплате дивидендов, при этом не исключено, что в большем объеме.

Источник