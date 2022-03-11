На предстоящем заседании ЦБ РФ может сохранить ключевую ставку на текущем уровне

Автор: Аналитики, "Росбанк"

Высокая ключевая ставка начала работать, но пока не время ее менять. Второй день подряд Банк России регистрирует приток рублевых средств на счета банков. По данным за 9 и 10 марта, приток составил 25 и 47 млрд руб., соответственно. За период с 24 февраля по 8 марта, отток средств достиг 2.8 трлн руб., побив рекорд оттока после повышения ключевой ставки в декабре 2014 года (-0.9 трлн руб.). Расхождение в масштабах стресса очевидно и обоснованно беспрецедентными шоками, с которыми столкнулись некоторые госбанки. Тем не менее, признаки улучшения оборота наличности сигнализируют об укреплении состояния финансовой системы.

Насколько обосновано изменение ключевой ставки в текущих условиях? Логично предположить, что превентивная мера сдерживания в виде рекордного уровня ключевой ставки начинает приносить первые плоды. Однако мы предполагаем, что Банку России не стоит торопиться со снижением ставки. Во-первых, большая часть финансовой системы пока еще не функционирует в привычном режиме, например, фондовый рынок остается закрытым. Во-вторых, геополитический контекст очень изменчив и не подает признаков улучшения ситуации. Поэтому на предстоящем 18 марта заседании Банк России – не стоит забывать и о регулярном графике коммуникации регулятора – может сохранить ключевую ставку на текущем уровне.

Одновременно с этим мы все чаще встречаем вопросы о том, может ли Банк России повысить ставку на фоне высокой инфляции. Технически такое действие возможно, однако важно понимать причину и масштабы потенциальных изменений. Мы рассматриваем сценарий роста ставки лишь в контексте рисков ухудшения геополитической обстановки и возобновления оттока ликвидности из банковского сектора. В условиях антикризисного управления и борьбы за финансовую стабильность аргументы о высокой инфляции (пока данные на это не указывают, но наши гипотезы предполагают выход официальной инфляции на уровни выше 20% г/г уже в апреле) и инфляционных ожиданий могут остаться вторичными для решений по ключевой ставке. Лишь преодоление кризисных точек позволит Банку России вернуться к экономической аргументации и в свете реализовавшегося инфляционного шока потребует более плавного снижения ключевой ставки на горизонте 1-1.5 лет до уровней, соизмеримых с уровнями начала 2022 года (9-12% годовых).