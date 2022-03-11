События предстоящей недели (14 - 20 марта 2022 года)

Собрания акционеров проведут «РУСАЛ», «ГК Самолет» и «Инград».

Понедельник, 14 марта

Акционеры МКПАО «РУСАЛ» на внеочередном собрании утвердят изменения в устав компании.

ПАО «Наука-Связь» закроет реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 5 апреля. На повестке дня определение количественного состава совета директоров.

Вторник, 15 марта

Внеочередное собрание акционеров ПАО «ГК Самолет» определит количественный состав совета директоров компании.

Четверг, 17 марта

Акционеры ПАО «Инград» на внеочередном собрании примут решение о распределении прибыли компании.

Воскресенье, 20 марта

ПАО «ГК Самолет» закроет реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 12 мая. На повестке дня переизбрание совета директоров.