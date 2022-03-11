Госдума приняла поправки для поддержания финансовой стабильности

Автор: Finam.ru

Госдума приняла в третьем чтении поправки в законодательство, направленные на установление специального регулирования взаимодействия в сфере финансового рынка и корпоративных отношений для обеспечения финансовой стабильности РФ, сообщает ведомство.

Предусматривается, что до 31 декабря 2022 года с 1 % до 5 % будет увеличен размер минимального пакета акций, дающего право владельцу запрашивать документы у акционерного общества, оспаривать его сделки, действия АО или членов его совета директоров.

Совет директоров ЦБ РФ наделяется правом определять перечень информации финансовых организаций, которую они вправе не раскрывать для неограниченного круга лиц, даже если такое раскрытие требуется в силу действующего регулирования, при том что соответствующая информация в любом случае должна будет направляться в ЦБ РФ в установленном порядке.

Также российским страховщикам запрещается заключать сделки с иностранными страховщиками, перестраховщиками и страховыми брокерами из недружественных государств. Указанный запрет распространяется и на перечисление российскими страховщиками денежных средств по договорам, заключенным до даты вступления в силу законопроекта. Исключение может возникнуть по разрешению ЦБ.