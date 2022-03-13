ЦБ РФ решил не возобновлять торги акциями на Мосбирже с 14 по 18 марта

Банк России принял решение не возобновлять торги в период с 14 по 18 марта 2022 года на Московской Бирже в секции фондового рынка, за исключением режима "Выкуп: Адресные заявки" с расчетами в рублях, а также в секции рынка СПФИ.

Торги в секции срочного рынка по инструментам фондового рынка (включая индексные контракты) пройдут в режиме "Закрытие позиций - адресные заявки". По инструментам денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках торги пройдут в обычном режиме с 10 до 18:45 мск.

Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо Московской Биржи будут открываться в 10:00 мск.

Режим работы Московской Биржи на неделю с 21 по 25 марта 2022 года будет объявлен позднее.