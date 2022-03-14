Для повышения репрезентативности курса доллара США по отношению к рублю Банк России расширит временной диапазон расчета официального курса, следует из сообщений регулятора.

Официальный курс доллара будет устанавливаться на основе данных Московской Биржи о средневзвешенном курсе к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 16:30 по московскому времени. Ранее период расчета составлял 10:00 - 11:30 мск. Расширение временного диапазона расчета курса позволит учесть большее количество сделок в течение дня.

Проект соответствующего указания направлен на регистрацию в Минюст, документ вступит в силу со дня официального опубликования.

Кроме того, официальный курс евро к рублю будет устанавливаться так же, как и официальные курсы других иностранных валют по отношению к рублю. Это упростит порядок установления и публикации официальных курсов.