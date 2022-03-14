Закрытие "Ситимобила" и реорганизация Gett открывают новые возможности для "Яндекс.Такси"

Автор: Курбатова Анна, старший аналитик "Альфа-Банк"

Как сообщили в минувшую пятницу российские СМИ, Ситимобил (#2 онлайн-агрегатор такси после "Яндекс.Такси") прекращает работу, тогда как Gett будет реорганизовывать свой российский бизнес. Учитывая, что "Ситимобил" занимает примерно 6% рынка, а Gett менее 2%, тогда как в планах DiDi в отношении российского рынка такси нет определенности, эти новости предусматривают новые возможности для "Яндекс.Такси" как в регионах, так и в крупных городах. Таким образом, мы ожидаем, что российский рынок онлайн-агрегаторов такси в ближайшие месяцы серьезно изменится.

Закрытие "Ситимобил" и реорганизация Gett в России создают условия для серьезного переформатирования российского рынка такси.

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на официальный пресс-релиз акционеров "Ситимобил", агрегатор такси "Ситимобил" прекратит работу. "Ситимобил" выполнит в полном объеме свои обязательства перед сотрудниками (1 500 человек) и партнерами. Напомним, что "Ситимобил" принадлежит СП O2O, которым на паритетных началах (50/50) владеют VK (VKCO RX, ПОД ПЕРЕСМОТРОМ) и "Сбербанк" (SBER RX, ПОД ПЕРЕСМОТРОМ). Каршеринг "СитиДрайв", также принадлежащий O2O, продолжит свою операционную деятельность. По сообщению Forbes со ссылкой на неназванный источник близкий "Ситимобил", соответствующее решение акционеры компании приняли 11 марта. До этого VK и "Сбербанк" договорились, что банк купит агрегатора такси. Однако после ухода Льва Хасиса (бывшего старшего вице-президента по развитию цифрового бизнеса) из "Сбербанка", это соглашение потеряло силу. Предположительно решение закрыть "Ситимобил" было принято главой VK В. Кириенко с целью остановить генерацию убытков. Точной даты закрытия "Ситимобил" не сообщается.

Отдельно российские СМИ в минувшую пятницу со ссылкой на глобальный офис Gett также сообщили о реорганизации российского офиса компании. Компания выполнит свои обязательства перед всеми клиентами и сотрудниками. Как сообщается, в связи со сложившейся геополитической ситуацией многие корпоративные клиенты Gett уходят с российского рынка или приостанавливают деятельность, что существенно влияет на возможность компании реализовывать свою стратегию.

По нашим оценкам, GMV "Ситимобила" в 2021 г. составила 61-63 млрд руб. против 460-476 млрд руб. у "Яндекс.Такси" (только в России), что соответствует примерно 6% и 46% рынка этих компаний соответственно. Агрегатор такси Gett, который специализируется на оказании услуг в сегменте B2B, имеет 1,5-2% рынка, по оценкам. Учитывая отсутствие ясности в планах DiDi в отношении российского рынка такси, новости о закрытии "Ситимобила" и реорганизации Gett указывают на появление новых возможностей для "Яндекс.Такси" (YNDX RX, ПОД ПЕРЕСМОТРОМ).