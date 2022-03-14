Власти РФ могут не отпустить "уходящие" иностранные компании

Автор: Аналитики, InvestFuture

Внешнее управление: власти РФ не отпустят "уходящие" иностранные компании. Из-за санкций многие иностранные компании бегут из России. Но правительство собирается использовать инструмент внешнего управления, чтобы оставить эти компании в стране.

Эта мера может коснуться тех, кто объявляет о своем закрытии и уходе с российского рынка. Минэкономразвития уже разработало законопроект: в компаниях может вводиться внешнее управление, если более 25% доли принадлежит иностранным лицам из недружественных стран. Эту идею поддержал и Владимир Путин.

Как это будет работать?

Такая мера направлена на сохранение рабочих мест и снижение рисков банкротства. Тема актуальная: сейчас насчитывается уже 59 иностранных компаний, которые приостановили или прекратили свою деятельность на территории России.

Это правда национализация? Нет. При национализации имущество обращается в государственную собственность. Пока речь идет лишь про внешнее управление. Это временная мера, чтобы предприятия продолжили работать. Правда, насколько эффективным будет такое управление – вопрос.

Кому достанутся акции компаний в случае торгов? Пока неясно. Если среди покупателей не будет частных компаний, то их приобретением займется государство.

Кстати, подобные методы "удержания бизнеса" могут вызвать очередной пакет санкций от Запада с арестом российского имущества за рубежом. Это создаст сложности для работающих там компаний из РФ.

Источник