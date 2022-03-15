Автор: Жильников Егор, главный аналитик "Промсвязьбанк"

Пара доллар-рубль третий день подряд предпринимала попытки к снижению, однако закрепилась у отметки 114 руб. В течение торгового дня курс доллара на МосБирже и на FOREX активно снижался при поддержке следующих факторов: активного наращивания Россией поставок энергоносителей, а также предложения Минфина инвесторам получать платежи по долгу России в рублях на спецсчета в российских банках (попытки преодоления технического дефолта). Дополнительный стимул к укреплению рубля также формировали ожидания о возможной нормализации ситуации в Украине и наступления результативных переговоров. Тем не менее, под конец торгового дня рубль на МосБирже немного скорректировался – переговоры между Россией и Украиной были перенесены на вторник.

При этом, стоит отметить, что на FOREX снижение пары доллар-рубль было гораздо более резким - премия сократилась до 6% в понедельник с 18% в конце прошлой недели. Это формирует предположение о том, что глобальные инвесторы начинают верить в восстановление национальной валюты на фоне преодоления украинского кризиса.

Сегодня мы ожидаем, что пара доллар-рубль продолжит консолидироваться в коридоре 110-115 руб. Не исключаем, что возможен локальный выход за нижнюю границу в случае прогресса на переговорах между Россией и Украиной.