Инвестиционная программа Tax Income c доходностью до 30% годовых.

⚠️ Условия займа: 25 месяцев с погашением тела займа в конце срока и ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ фиксированной выплатой процентов.

Займы принимаются на условиях 30% доходности для инвесторов первые 3 месяца, далее процентная ставка по займу составит 25%.

Минимальная сумма инвестиции составляет 100 000₽.

При вложенных 100 000₽ - в первые 90 дней выплата составит 2 500₽/месяц, далее 2 083₽/мес + 100 000₽ через 25 месяцев, до налогов.

❗️Источник погашения займа в конце срока - реализация автомобилей компании.

🖊Образец договора: https://drive.google.com/drive/folders/16qvZWk9UuLzkEfYLMtPOIj6g4ye_HjK8?usp=sharing

🔥 Заполняйте форму с указанием суммы инвестиции: https://forms.gle/tZrtzFEVoycbCjE8A