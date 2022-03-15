Аудитория "ВКонтакте" в России выросла за месяц на 8,7%, превысив 50 млн человек в день

Автор: РИА Новости

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости/Прайм. Дневная аудитория социальной сети "ВКонтакте" в России выросла за месяц на 8,7%, или на 4 миллиона человек, и превысила 50 миллионов пользователей, сообщили в компании.

В ходе исследования сравнивались показатели за 13 марта и 13 февраля.

"Дневная аудитория "ВКонтакте" в России выросла на 8,7% - на 4 миллиона. Теперь "ВКонтакте" пользуется более 50 миллионов человек в день - социальная сеть установила новый рекорд по дневной аудитории в России", - говорится в сообщении.

В компании также отметили, что количество регистраций на платформе за последний месяц увеличилось в 4 раза, а число новых дружб выросло в 3,5 раз. "Растут ежедневные просмотры видео - за последний месяц их количество увеличилось на 15,5%. Кроме того, на 25% выросло число просмотров ленты в сутки - пользователи просматривают на миллиарды записей больше", - добавили в социальной сети.