Кабмин запретил экспорт зерновых в страны ЕАЭС

Автор: Finam.ru

Правительство ввело в России временный запрет на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также на вывоз белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны, говорится на сайте кабмина.

Ограничения по зерну будут действовать до 30 июня, по сахару – до 31 августа 2022 года. Запрет по зерновым распространяется на пшеницу и меслин, рожь, ячмень и кукурузу.

Для вывоза сахара и зерна предусмотрен ряд исключений. Так, поставки этой продукции за пределы России будут возможны в том числе для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок.

Ранее решение о временном запрете экспорта сахара и зерновых одобрила подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. Оно принято для защиты внутреннего продовольственного рынка в условиях внешних ограничений.