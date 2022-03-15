"Детский мир" смог частично нивелировать потери от ковидных ограничений

Автор: Аналитики, "Промсвязьбанк"

Детский мир отчитался за 4 кв. и 2021 г. Выручка выросла на 6,3%, до 47,3 млрд рублей, благодаря росту GMV. Скорректированная EBITDA сократилась на 22%, а чистая прибыль на 48%. В целом мы нейтрально смотрим на отчетность компании: в ней отражены ожидаемые снижения ввиду усилившихся ковидных ограничений под конец 2021 года. При этом, несмотря на усиленные карантинные меры, развитая сеть онлайн-продаж позволила частично нивелировать потери. Ввиду высокой неопределённости целевая цена на данный момент находится на пересмотре. Однако, отметим, что благодаря расширению ассортимента собственных марок, перехода на прямые контракты с производителями и диверсификации бизнеса, Детский мир в состоянии поддерживать бесперебойную цепочку поставок, и главным вызовом для компании станет курсовая разница.

Крупнейший в России ритейлер на рынке детских товаров, Детский мир, опубликовал финансовые результаты по МСФО за 4 кв. и 2021 г.

Выручка Детского мира в 4 кв. выросла на 6,3%, до 47,3 млрд рублей. Рост был обусловлен увеличением GMV (общий объем продаж группы) на 8,5% г/г, до 53,3 млрд рублей, ввиду повышенного сезонного интереса (предновогодний сезон). Онлайн-продажи выросли на 34,7%, до 19,3 млрд рублей, а спрос на них подстегнули ограничения на офлайн-трафик, а также успешный предновогодний сезон. Доля онлайн-продаж достигла 36% - один из лучших результатов среди купных ритейлеров. За 2021 год выручка выросла на 15% до 164,3 млрд рублей.

Продажи сопоставимых (LfL) магазинов Детского мира в 4 кв. во всех странах присутствия снизились на 2,3% в основном из-за падения покупательского трафика. Снижение, ожидаемо, связано с введенными в РФ ограничениями из-за COVID-19.

Скорректированная EBITDA снизилась на 21,8%, до 4,7 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 9,8% по сравнению с 13,4% годом ранее. По итогам года EBITDA увеличилась на 6%, до 18 млрд рублей, рентабельность EBITDA составила 11%. Основной причиной снижения EBITDA стало сокращение трафика на фоне ковидных ограничений на работу магазинов в первой декаде ноября. Давление на рентабельность оказал рост издержек на фонд оплаты труда и логистику, вызванные возрастающей конкуренцией за персонал. Поддержку рентабельности оказала высокая доля продаж собственных торговых марок и прямого импорта, которая в 4 квартале составила 42,7%.

Компания также сообщила, что в октябре-декабре получила убыток от курсовых разниц в размере 313 млн рублей против прибыли в размере 466 млн рублей годом ранее из-за переоценки валютных обязательств (кредиторской задолженности перед поставщиками товаров), а также в результате исполнения заключенных ранее форвардных контрактов и переоценке новых.

Скорректированная чистая прибыль Детского мира в 4 квартале 2021 года по МСФО сократилась на 48% г/г, до 2,4 млрд рублей. По итогам 2021 года чистая прибыль выросла на 23,8%, до 10,3 млрд рублей.

CAPEX вырос на 27,3% г/г, до 1,5 млрд рублей ввиду роста динамики открытия магазинов и развития IT-инфраструктуры. FCF снизился из-за сокращения операционного денежного потока до 4,7 млрд рублей, в связи более активной закупочной деятельностью в преддверии высокого сезона.

Чистый долг увеличился на 39,7%, до 25,08 млрд рублей. Соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA составило 1,4х против 1,1х годом ранее. Значения находятся в пределах нормальной долговой нагрузки.

В целом мы нейтрально смотрим на отчетность компании – в ней отражены ожидаемые снижения ввиду усилившихся ковидных ограничений под конец 2021 года. При этом, несмотря на усиленные карантинные меры, развитая сеть онлайн-продаж и диверсификация бизнеса в ряде стран позволили частично нивелировать потери. Цифровые продажи Детского мира продолжают расти быстрее рынка, несмотря на высокую базу прошлого года.

Ввиду высокой неопределённости целевая цена на данный момент находится на пересмотре. Однако, отметим, что благодаря расширению ассортимента собственных марок, перехода на прямые контракты с производителями и диверсификации бизнеса, Детский мир в состоянии поддерживать бесперебойную цепочку поставок, и главным вызовом для компании станет курсовая разница.