VK готовит к перезапуску два сервиса сообщений - ICQ и корпоративный мессенджер - СМИ

Автор: РИА Новости

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости/Прайм. VK Group готовит к перезапуску сразу два сервиса сообщений - ICQ и корпоративный мессенджер, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

По словам собеседника газеты, близкого к компании, проект перезапуска ICQ обсуждался на уровне топ-менеджмента VK Group в начале года – еще до начала специальной военной операции на Украине и последовавших за ней санкций в отношении России.

На фоне санкций и приостановки работы ряда зарубежных компаний в РФ перезапуск ICQ получил новый импульс и стал обсуждаться уже с властями страны, сообщил федеральный чиновник. По его информации, на начало марта речь шла уже не только о перезапуске ICQ, но и о запуске собственного корпоративного мессенджера VK. По словам чиновника, компания рассчитывает развернуть оба эти проекта уже к лету.

Другой федеральный чиновник сказал, что VK планирует ускорить запуск своего нового мессенджера, но не ICQ. По его данным, компания планирует запуск мессенджера на базе уже существующего проекта MyTeams, работающего с 2019 года мессенджера Mail.ru Group (теперь VK Group). Позже в связи с ребрендингом интернет-компании осенью прошлого года проект был переименован в VK Teams.

Чем именно обновленные версии ICQ и VK Teams будут отличаться от действующих, источники издания не знают. В пресс-службе компании не ответили на запрос газеты.

VK (ранее - Mail.ru Group) - российская технологическая компания, основанная в 1998 году. Среди ее активов - социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", почтовый сервис "Почта Mail.ru", сервис доставки еды и продуктов Delivery Club, международная компания My.Game, занимающаяся разработкой и издательством игр.