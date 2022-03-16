LME приостановила торги никелем спустя несколько минут после их возобновления
16 Марта 2022
https://www.caranddriver.gr/eidiseis/arthro/to_nikelio_einai_o_neos_xrysos_symfona_me_ton_elon_musk-7792290/
LME приостановила торги никелем спустя несколько минут после их возобновления, объяснив это технической проблемой, следует из сообщений биржи.
С начала торгов цена металла упала на 5%, что является новым лимитом движения цены контрактов в ходе одной сессии.
Торги никелем на LME были приостановлены 8 марта 2022 года, а 15 марта Лондонская биржа металлов объявила о намерении возобновить их, установив 5%-ный дневной лимит колебаний цен на никель.